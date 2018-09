NERSANT divulga em Ourém apoios e financiamentos às empresas

O auditório do Centro de Negócios Ourém acolhe, no dia 17 de Setembro, às 17h00, uma sessão de esclarecimento para dar a conhecer as mais-valias de projectos em desenvolvimento e do apoio que a NERSANT pode disponibilizar às empresas da região.

Na sessão, para além do Plano de Formação Financiado, do SI2E, das acções de Internacionalização em agenda para o final de 2018 e ano 2019, será apresentado o projecto Vales.

O programa Vale do Portugal 2020 permite às PME a contratação de serviços de consultoria em determinadas áreas através de candidaturas ao Vale Oportunidades de Internacionalização, ao Vale Comércio, ao Vale Economia Circular e ao Vale Incubação. As inscrições são gratuitas para as empresas que queiram participar.

Estão ainda agendadas sessões em vários concelhos da região, com uma duração aproximada de 1 hora.