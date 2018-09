Projectos Tourism Up vão estar em Coruche

Iniciativa apoia projectos na área do turismo e promoção de produtos

Os Territórios Criativos e o Turismo de Portugal são promotores do Tourism Up, um programa de aceleração de âmbito nacional desenhado para apoiar projectos de empreendedorismo nas áreas do turismo e promoção de produtos endógenos, preferencialmente em territórios de baixa densidade e/ou afastados dos grandes centros urbanos.

O programa disponibiliza cinco mil euros em prémio monetário. As candidaturas ao Tourism Up podem ser efectuadas através da inscrição numa das 30 nas oficinas do roadshow que se irão realizar de norte a sul do país. A oficina em Coruche decorre no dia 15 de Outubro, pelas 15h30, no Observatório do Sobreiro e da Cortiça.