Startup Santarém acolhe apresentação de programa de apoio a empresas

NERSANT e Portugal Ventures dinamizam sessão dia 11 de setembro. O Call For MVP, que vai ser apresentado na Startup Santarém pretende apoiar projectos nas áreas de Digital e Engineering & Manufacturing, até um milhão de euros.

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém e a Portugal Ventures, juntam-se para apresentar na região a Call For MVP, que pretende apoiar projectos nas áreas de Digital e Engineering & Manufacturing, até 1 milhão de euros.

A sessão acontece dia 11 de Setembro, pelas 15h00, na Startup Santarém. A NERSANT, enquanto parceira da Portugal Ventures, está disponível para apoiar as empresas do Centro e Alentejo na preparação e qualificação dos seus projectos.

As candidaturas à Call For MVP estão abertas até 1 de Outubro para projectos nas áreas de Digital e Engineering & Manufacturing. Esta iniciativa possibilita o acesso a investimento de capital de risco para projectos inovadores de tecnologias, produtos ou serviços que prevejam a valorização de um MVP e sua comercialização no mercado global.

Os projectos seleccionados beneficiarão de um investimento mínimo de 300 mil euros, que pode ascender a 1 milhão de euros. Serão elegíveis os projectos baseados em inovações distintivas e únicas, que já tenham desenvolvido um protótipo funcional e com, ainda que preliminar, feedback do mercado. Numa fase posterior, o objectivo passa por ajustar esse protótipo às necessidades de mercado e por desenvolver o respectivo modelo de negócio.

Esta call vai ser explicada minuciosamente às empresas da região de Santarém, numa sessão de esclarecimentos organizada pela NERSANT e pela Portugal Ventures, na Startup Santarém, no dia 11 de Setembro, pelas 15h00. A sessão, de participação gratuita, carece de inscrição obrigatória junto do portal da associação empresarial, em www.nersant.pt (menu agenda).

Para além da apresentação da Portugal Ventures e da Call For MVP, está ainda previsto um espaço para perguntas e respostas dos empresários e empreendedores presentes.

Importa ainda referir que as empresas da região - quer as do Centro, quer as do Alentejo - podem recorrer à NERSANT para apoiar a preparação e qualificação da sua candidatura a esta call, uma vez que esta associação empresarial integra a Rede de Parceiros do Programa de Ignição (Ignition Partners Network) da Portugal Ventures.

De referir que a Call For MVP tem como objectivo fortalecer o ecossistema português e, assim, contribuir para o desenvolvimento de uma economia mais moderna, competitiva e aberta para o mundo, com base em conhecimento, inovação e capital humano altamente qualificado, com um forte espírito empreendedor.

Desde 2012, durante as dezassete edições da Call for Entrepreneurship, foram submetidas e avaliadas pela equipa da Portugal Ventures mais de 1200 candidaturas, tendo resultado em mais de 90 investimentos em novas startups com um investimento total de 121 milhões de euros.