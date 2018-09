Agroglobal está de volta para semear negócios no meio das culturas agrícolas em Valada

Feira caminha para se afirmar como a maior do sul da Europa e tem este ano 370 expositores. A Agroglobal, que começou em 2009 como Feira do Milho, é hoje um espaço de troca de experiências, mas sobretudo um espaço de afirmação da agricultura portuguesa. No recinto, onde se faz agricultura todo o ano, quem está é para saber o que pode fazer de novo e não apenas para mostrar o que tem novo.

É uma feira que trata os assuntos agrícolas com profundidade e profissionalismo e está de volta entre os dias 5 e 7 de Setembro no campo, que é onde se faz a agricultura. Na Agroglobal, que começou por ser apenas uma feira dedicada ao sector do milho, fazem-se negócios. Não é uma feira estática onde se mostram coisas, é um espaço dinâmico de troca de experiências, que quer afirmar-se como a maior feira agrícola do sul da Europa. E tem condições para isso a avaliar pelo crescimento que tem tido desde o início.

Este ano a Agroglobal, rodeada de campos de milho e de espaços de ensaios de outras culturas, como a amêndoa, tem 370 expositores. Chamamos-lhe expositores, mas no fundo são entidades e empresas que estão no local essencialmente para contribuírem para fazerem algo novo e não apenas mostrar o que têm novo. Joaquim Pedro Torres, o organizador do evento, que conta com parceiros como o INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, a Câmara do Cartaxo e este ano, pela primeira vez, a Câmara de Santarém, resume num slogan o que se faz na feira: “Nós semeamos negócios”.

Joaquim Pedro Torres explica que as empresas montam as suas próprias feiras dentro da feira que é a Agroglobal. Há dois espaços de restauração, junto ao Tejo, com vista para o rio, que já está requisitado por várias entidades para levarem convidados, clientes e potenciais clientes a tratarem de negócios e falarem em ambiente informal de agricultura e outros temas que a ela estão ligados. A organização da feira está sempre disponível para facilitar e promover a aproximação entre entidades.

É por causa desta dinâmica e não só, também porque é uma feira no espaço onde se faz agricultura, que o número de expositores já está muito longe dos 100 do primeiro evento feito em 2009, na altura designado Feira do Milho. Logo após a primeira edição percebeu-se que o certame não podia ficar apenas por esta cultura e evoluiu. Tem evoluído todos os anos. Joaquim Pedro Torres, profissional da agricultura, percebeu que podia dar um contributo para a melhoria, a troca de experiências e a discussão das questões do sector.

A agroglobal decorre em Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo e tem uma periodicidade bianual. Além das empresas agrícolas, algumas multinacionais, a feira tem também no espaço outras entidades que têm relação com o sector, como entidades bancárias e petrolíferas, por exemplo. Apesar de ser uma feira essencialmente profissional, a Agroglobal está aberta a toda a gente e recebe milhares de visitantes, alguns deles já de fora de Portugal.

Como defende Joaquim Pedro Torres, a Agroglobal contribuiu para transmitir uma imagem diferente daquilo que é o agricultor e a agricultura e que não tem a ver com a imagem que algumas pessoas têm. A agricultura é hoje um sector com pujança e evoluído tecnologicamente. A organização tem tido a preocupação de levar à feira personalidades que nada têm a ver com esta área de negócio só para ter uma opinião de quem está de fora. E, conta Joaquim Pedro Torres, essas pessoas ficam admiradas.

O orçamento da Agroglobal já ultrapassa o meio milhão de euros. A responsabilidade financeira é de duas empresas, da Valinveste, Investimentos e Gestão Agrícola, de Joaquim Pedro Torres, e da Agroterra.