Biolose é uma empresa especializada na recolha de resíduos florestais

Serviço de enfardamento evita recurso a processos mais caros e complexos

A Biolose é uma empresa especializada na recolha de biomassa residual resultante da exploração florestal. A sua constituição resultou de uma parceria estabelecida no ano 2008 entre o importador dos equipamentos florestais John Deere com uma empresa do grupo Portucel-Soporcel e visava a experimentação do método de enfardamento contínuo dos resíduos da exploração das suas matas para a produção de fardos cilíndricos a serem processados nas suas centrais de biomassa, sitas em Cacia e em Setúbal.

Este método provou ser um método simples e eficiente de recolha dos resíduos florestais, tendo sido aplicado no aproveitamento de ramas de eucalipto, pinho, acácia e outras espécies, utilizando os mesmos recursos mecânicos e de transporte aplicados no manejo da rolaria processada na exploração das matas, contribuindo para a redução do material combustível no terreno, ao mesmo tempo que permite a devolução ao solo de grande parte da matéria orgânica com mais rápida degradação.

O serviço de enfardamento evita ao proprietário florestal o recurso a outros processos mais onerosos e complexos para a remoção dos resíduos, do ponto de vista do manejo e consequência ambiental. Esta remoção dos sobrantes florestais contribui para a diminuição do risco de incêndios, assim como para criação de um mercado que promova o aproveitamento destes fardos e reduza os custos líquidos com a limpeza dos povoamentos florestais.