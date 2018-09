Pavilhão Agro-Inov da Agroglobal com o apoio Moneris

Previstas mais de trinta apresentações no TechStage

A Moneris é um dos patrocinadores da Agroglobal, dando o nome ao Pavilhão Agro-Inov Moneris, onde se prevê que estejam mais de 30 presenças e consequentes apresentações no TechStage da Agroglobal.

Trata-se de uma área estruturante para a o sector, pendulo da inovação e do desenvolvimento de novas ideias e novas técnicas, o que implica ao mesmo tempo o surgimento de novos negócios.

É nesta área que a Moneris terá um papel muito activo no apoio à viabilização de ideias de negócio, apresentadas no TechStage da feira, e no estabelecimento de contactos entre as start-ups expositoras e potenciais investidores.

Tal como afirmou a O MIRANTE João Gomes, responsável pelo Centro de Competências em Agricultura, a Moneris estará presente com alguns parceiros, nomeadamente, fundos de investimento e investidores, os quais que poderão alavancar o empreendedorismo que se gera à volta do mercado agrícola.

O mesmo responsável referiu também que a Moneris através dos 23 escritórios que tem em Portugal, apoia mais de 4.000 clientes, onde se incluem empresas nacionais e internacionais de todas as áreas de negócio, sendo que a área agrícola, florestal e agroindústria representa um dos vectores mais representativos de negócio.

Aliás, o foco dos mais de 300 colaboradores incide nos serviços altamente especializados de contabilidade, fiscalidade e corporate finance (fusões, aquisições, estudos de mercado, planos de negócio, avaliações, transacções) aplicados ao sector, fruto das suas especificidades.

Quando questionado sobre o porquê deste patrocínio à Agroglobal e ao pavilhão Agro-Inov, João Gomes afirmou que não é mais do que um complemento do que a Moneris já faz.

“Ajudamos as empresas a potencializar o seu negócio, optimizando processos de gestão, desde a produção no campo à colocação do produto no mercado. Temos também um projeto ambicioso no apoio aos empreendedores de base tecnológica, desenvolvendo e otimizando as suas ideias inovadoras, arranjando novas formas de os ligar ao mercado e trazendo investidores nacionais e estrangeiros”.