A pouco e pouco notam-se importantes melhorias no concelho

Trabalho na Póvoa há 24 anos, com muita satisfação e a abertura do meu espaço, há 6 anos, foi a realização de um sonho. Tudo poderia ser melhor se não enfrentasse muita concorrência desleal, desde pessoas que trabalham em casa, não pagando impostos, a estabelecimentos que fazem preços com os quais não posso concorrer porque utilizo produtos de qualidade que são, só por si, muito mais caros. Felizmente tenho clientes que percebem isso e que valorizam a qualidade.

Tenho visto melhorias no concelho de Vila Franca de Xira. Para além das ciclovias foi feito o arranjo da Quintinha, criaram-se mais espaços de estacionamento, entre outros. A pouco e pouco as coisas vão ficando melhor.

A festa da Póvoa de Santa Iria contribui para a economia local e promove o convívio entre as pessoas. Pessoalmente penso que era importante a presença de mais agentes da autoridade neste tipo de eventos, para as pessoas se sentirem seguras. Eu participo nas festas e sou defensora das tradições.