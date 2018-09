Município analisa construção de passeio na Póvoa de Santa Iria

Os serviços técnicos da Câmara de Vila Franca de Xira estão a analisar a possibilidade de ser construído um passeio que está em falta na Avenida Vicente Afonso Valente, na Póvoa de Santa Iria, no troço entre a escola Aristides Sousa Mendes e o estabelecimento comercial Aldi. O percurso é bastante usado por jovens e professores que frequentam aquele estabelecimento de ensino e há muito que precisa de uma requalificação.

O assunto tem sido levantado nos últimos meses por vários moradores da zona, que pedem uma intervenção “com a brevidade possível” porque, com a chegada do inverno, o caminho que hoje é de terra batida transforma-se num lamaçal. Alberto Mesquita, presidente do município, diz que os serviços municipais vão estar atentos à situação.

Na última reunião pública de câmara, realizada em Vialonga, um morador da Póvoa de Santa Iria, Adérito Sousa, também chamou à atenção para o problema, lembrando que o caminho não tem condições de segurança e conforto para quem o usa, lamentando a existência de “pó, lama e carros estacionados” na zona que por vezes obrigam os peões a caminhar pela estrada. “Actualmente as pessoas têm de caminhar pelo meio da rua”, lamenta.