O meu objectivo continua a ser o de tirar as pessoas do sofá

Somos uma empresa a trabalhar há trinta anos na área do fitness. Tivemos sempre capacidade de reagir às mudanças do mercado e de nos adaptarmos a novas tendências e por isso continuamos a crescer ano após ano. Contribuímos para a saúde e bem-estar dos nossos clientes tendo os mesmos 8 ou 80 anos. O meu lema é: “vamos tirar as pessoas do sofá”.

O Ginásio Clube da Póvoa começou com a sua actividade em 1988 e depois deste tempo todo continua a estar no topo da indústria do fitness. Quem nos visita encontra um ambiente fabuloso, tem direito a umas excelentes boas vindas, aulas divertidas, apoio, motivação e um excelente acompanhamento.

Gosto das festas da Póvoa de Santa Iria. São um local de encontro de amigos e conhecidos que não vemos ao longo do ano. Pessoalmente, gostava que gerassem novos eventos para divulgação das empresas locais. Tenho esperança que isso aconteça porque o concelho de Vila Franca de Xira está em desenvolvimento.