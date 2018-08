Arruda de Pisões, no concelho de Rio Maior

Arruda de Pisões, no concelho de Rio Maior, esteve em festa entre 24 e 27 de Agosto. Os tradicionais festejos em Honra de São Gregório Magno foram inaugurados na sexta-feira pelo vereador da autarquia, João Lopes Candoso. Na tarde de sábado, dia 25, a presidente do município, Isaura Morais, e o vereador, Miguel Santos, juntaram-se às comemorações. As festividades terminaram no dia 27.