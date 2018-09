Sai uma bica pró sôr presidente!

Na última reunião de Câmara de Azambuja, um munícipe questionou se ao presidente Luís de Sousa agrada a ideia de deixar o carro no parque junto à praça de toiros e ir a pé para a câmara, tudo porque no centro da vila e parques da CP o estacionamento vai passar a ser tarifado, excepto naquele. Luís de Sousa não se ficou e confessou que só ali deixa o carro porque é mais perto. E até acrescentou que se o café onde toma a bica tivesse portas mais largas, até estacionava lá dentro. Estará para breve um lugar de estacionamento no seu gabinete?