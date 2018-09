As lombas para redução de velocidade não podem ser semeadas à vontade do freguês

Um grupo de cidadãos faz um abaixo assinado e convence a câmara a colocar lombas numa determinada rua. Os automobilistas protestam e quando há eleições, se muda o executivo, as lombas são retiradas. É o tira e põe que só descredibiliza quem decide e provoca gasto inútil de dinheiro que poderia servir para algo útil...e até mesmo para as lombas se elas fossem consideradas úteis e não meros instrumentos de guerrinhas políticas e disputas de votos.

Infelizmente o que acontece com as lombas, acontece com outros investimento e por todo o lado há equipamentos e edifícios ao abandono. E no caso dos edifícios o mais anedótico é cada um pertencer a um ministério e andarem ministérios a recusá-los a outros que deles precisam, tendo como objectivo esse ministério vir a construir um edifício novo ao lado do que está vazio ali ao lado, ou então não fazer nada. Somos um país muito, muito rico!!!

Gonçalves Roxo