Dar prioridade ao comboio do PS é algo que a CP faz diariamente com os rápidos

Gostei das indignações por causa da CP dar prioridade ao comboio alugado pelo PS para levar militantes do Pinhal Novo a Campanhã. São justas indignações mas só acontecem por motivos políticos. No dia a dia estes indignados da silva não se indignam com as dezenas de comboios que são retidos nas estações à espera de serem ultrapassados pelos Alfa e Intercidades que vêm atrasados. Nessas alturas a única indignação é de quem tem que chegar a horas ao emprego e tem que apanhar um autocarro na estação de destino, por exemplo em Santarém, que não espera.

Os indignadinhos da política só tratam de assuntos dos seus partidos e só ligam ao povinho quando chega a hora dos votos. É por isso que a abstenção sobe. Sobe ao ritmo destas indignações e de muitos cifrões com que os políticos se aumentam sem se preocuparem se as finanças públicas aguentam ou não.

Como dizia o outro no tempo da Troika, quando lhe perguntavam se o povo aguentava tanto corte nos salários e tanto imposto: “Ai aguenta, aguenta!”. Grandes artistas que nós temos. Pena é só servirem para telenovelas venezuelanas e para filmes de terceira categoria. Para filmaças, digamos assim!!

Carlos Ouro