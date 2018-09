Notícias sobre o triatleta Luís Grilo foram as mais procuradas no online

As notícias publicadas sobre o aparecimento do corpo do triatleta Luís Grilo, que residia no concelho de Vila Franca de Xira e tinha desaparecido há mês e meio, foram as mais procuradas pelos leitores de O MIRANTE. As notícias tiveram um total de cerca de 40 mil visualizações e mais de 300 reacções, entre comentários e partilhas. “Detido a furtar metal na Ponte Rainha D. Amélia” foi a segunda notícia mais lida da semana na página de O MIRANTE na rede social Facebook com um alcance de 26.500 leitores e 1250 reacções. A notícia do ciclista de Coruche que venceu a última etapa da Volta a Portugal Júnior teve mais de 14 mil visualizações e 750 reacções.

Seguem outras notícias que estiveram em destaque esta semana em www.omirante.pt: “Actor João Baptista agredido em pastelaria de Vila Franca de Xira”; “Há vida a 40 metros de profundidade no concelho de Santarém”; “Corrida mais colorida do ano voltou às ruas de Almeirim”; “Baratas americanas invadem casas e estabelecimentos de três freguesias de Vila Franca de Xira”.