Ribeira de Valverde em Azambuja alvo de descargas poluentes

A Câmara de Azambuja acusa pecuárias que afirma estarem identificadas mas cujos nomes não revela e ao mesmo tempo admite que também está a poluir devido a uma avaria numa estação elevatória de esgotos. É o habitual e já cheira mal.

Anos após anos, após anos, é sempre a mesma coisa. Pecuárias, empresas, câmaras municipais, particulares, é tudo a poluir e não há meio de se resolver esta desgraça. Umas vezes não há dinheiro e fecha-se os olhos porque os esgotos são fundamentais para a população ou porque toda a gente gosta de bifanas e de costeletas e há pessoas que trabalham naquelas explorações. Em último lugar na cadeia de preocupações está sempre o ambiente. É em Portugal e em todo o mundo.

É verdade que tem crescido a consciência ambiental e que há mais legislação mas na prática é isto que temos. No Tejo, no Nabão, no Almonda, Alviela, e em todos os riachos e ribeiros da região.

Maria João Nolito Bergamo