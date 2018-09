Câmara de Rio Maior dá passos para revitalização da zona ribeirinha

A Câmara de Rio Maior deu os primeiros passos para requalificar as praças centrais da cidade, construir o novo edifício da Villa Romana e dar vida nova à antiga moagem Maria Celeste. A assinatura dos contratos com as empresas responsáveis pelo projecto de revitalização da zona ribeirinha decorreu no edifício dos Paços do Concelho.

O edifício onde em tempos funcionou a Moagem Maria Celeste foi comprada por 250 mil euros pelo município, que pretende criar no local uma nova centralidade e ponto de atracção na cidade. A aquisição desse antigo complexo industrial inclui-se no processo de negociações em curso com os proprietários de terrenos na zona de implantação do projecto de requalificação e valorização da Villa Romana e do rio Maior, numa zona onde nascerá um parque urbano.

O projecto contempla um novo edifício para enquadrar a Villa Romana, permitindo a sua abertura permanente ao público, bem como diversos equipamentos que vão valorizar todo o troço da Avenida dos Combatentes entre o cemitério municipal e a Rua Norton de Matos. Ao todo são 4,5 milhões de euros de investimento previsto, com comparticipação da União Europeia.

Recorde-se que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) contempla ainda outras intervenções no âmbito da requalificação urbana, como a recuperação da Casa Senhorial e núcleo histórico do Paço Real, já em curso. Bem como a requalificação da Praça do Comércio e zona envolvente, a construção das ciclovias Rio Maior-Asseiceira e Rio Maior-Vale de Óbidos, e a construção de um parque de estacionamento de apoio ao terminal rodoviário e respectivas acessibilidades.