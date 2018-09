Candidaturas à Bienal de Fotografia de VFX em Setembro

Decorre entre 3 e 14 de Setembro o período de candidaturas à Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF18), que terá três categorias a concurso e um valor global de prémios atribuídos de sete mil euros. Os participantes podem submeter as suas candidaturas ao prémio Bienal - o mais importante dos três, onde o vencedor leva para casa cinco mil euros - e também às categorias Concelho e Tauromaquia, onde os vencedores de cada categoria levam para casa mil euros.

Podem participar na BF18 todos os cidadãos de nacionalidade portuguesa e estrangeira, residentes em Portugal. A candidatura e entrega de portefólios pode ser feita através do e-mail bienalfotografiavfx@cm-vfxira.pt, presencialmente ou via postal, no Museu do Neo-Realismo - Rua Alves Redol, nº 45, 2600-099 Vila Franca de Xira.

Os melhores trabalhos ficarão em exposição entre 17 de Novembro e 10 de Março de 2019. Além da exposição dos trabalhos candidatos aos prémios, a BF18 incluirá uma programação paralela que, tal como em edições anteriores, apresentará exposições curatoriais individuais de artistas reconhecidos da área, debates e outras iniciativas culturais ligadas à fotografia.

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira é um dos momentos culturais mais importantes do calendário do município vilafranquense, sendo já considerada uma referência nacional na arte fotográfica e realiza-se desde 1989. O objectivo do município é promover a divulgação da fotografia enquanto expressão artística.