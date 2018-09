Centro Sócio Cultural de Casais Robustos fica com antiga escola

A Câmara de Alcanena cedeu a antiga Escola EB1 de Casais Robustos ao Centro Sócio Cultural de Casais Robustos. O protocolo de colaboração entre o Município de Alcanena e a associação local foi assinado no dia 25 de Agosto. A cedência do imóvel tem como fim o desenvolvimento de actividades da colectividade.

O edifício pode ser utilizado para a realização de outras actividades do interesse sociocultural da comunidade, desde que previamente acordada entre as partes, segundo estabelece o protocolo, que tem a duração de um ano. O acordo renova-se automática e sucessivamente, nas mesmas condições, por iguais períodos, salvo se for denunciado por qualquer das partes, devendo a denúncia ser comunicada à outra parte com a antecedência mínima de 60 dias.