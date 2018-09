Coruche organiza passeio sénior ao Alto Alentejo

Mais de 1900 seniores do concelho de Coruche vão participar num passeio de reformados até 4 de Setembro. Uma iniciativa organizada anualmente pela autarquia e que este ano tem como destino Campo Maior, Arronches, Marvão e Ponte de Sôr (Portalegre). Na vila de Campo Maior vão ter a oportunidade de visitar a Adega Mayor, na Herdade das Argamassas e o Centro de Ciência do Café. Após o almoço, visitarão Arronches, seguindo-se uma visita ao centro histórico de Marvão. No regresso a Coruche, a passagem pela cidade de Ponte Sôr será a estância para um lanche.