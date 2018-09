Estação elevatória e aumento da rede de esgotos em Fátima

A Câmara de Ourém celebrou um protocolo com a Águas do Centro Litoral e com a empresa Filstone, que vai permitir a construção de uma rede de esgotos na povoação de Casal Farto, onde vai ser também feita uma estação elevatória para encaminhar as águas residuais produzidas pela população de Casal Farto para a Estação de Tratamento de Águas Residuais. Prevê-se que esta estação elevatória venha também a receber os esgotos da povoação de Maxieira.

Os custos com a execução da estação elevatória e da rede de esgotos são de cerca de 250 mil euros, que vai ser suportada na totalidade pela empresa Filstone. A operação, manutenção e respectivos custos de exploração ficam a cargo do município que fica com a propriedade da infraestrutura (estação elevatória e rede de esgotos). Este protocolo vai possibilitar que a povoação de Casal Farto tenha acesso ao sistema público de drenagem de águas residuais.