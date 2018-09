Festival Celestino Graça volta a animar Santarém

Brasil, México, Polónia, Ucrânia, além de Portugal, são os países que vão estar representados na 59ª edição do Festival Celestino Graça – Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo – que vai decorrer entre 5 e 9 de Setembro, na Casa do Campino, em Santarém. A antestreia do festival realiza-se na quarta-feira, 5 de Setembro, no Largo do Seminário, pelas 22h00. No dia seguinte os grupos que participam no festival vão animar as ruas do centro histórico e, pelo meio-dia, realiza-se um colóquio sobre os países que participam no certame. Esta iniciativa decorre no W Shopping.

A inauguração oficial está marcada para as 15h00, como é já tradição, junto ao busto de Celestino Graça, nas imediações da praça de toiros. Pelas 18h00, as tasquinhas abrem ao público e pelas 21h00 há espectáculo de sevilhanas. A partir das 22h00 realiza-se a final do concurso de Fado Amador do Ribatejo. Na sexta-feira, 7, há espectáculos e animações musicais entre as 14h00 e as duas da madrugada.

Na manhã de sábado, dia 8, pelas 11h00, há animação de rua no centro histórico. A partir do meio-dia e durante todo o dia, até cerca das duas da madrugada, vão realizar-se espectáculos de música e dança. Destaque para a Gala de Folclore, a partir das 22h00. No último dia do Festival Celestino Graça as tasquinhas na Casa do Campino abrem ao meio-dia e a gala de encerramento tem início às 17h00. O Festival Celestino Graça é organizado pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas.