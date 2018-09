Há vida 40 metros abaixo da superfície no Algar do Pena em Alcanede

A gruta cársica Algar do Pena foi palco para um encontro internacional de biologia subterrânea que reuniu cientistas de todo o mundo e entidades locais em pleno Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros.

Descer ao coração da terra e perceber que ali, no meio de estalactites e estalagmites, onde não chega a luz do sol, também há vida, foi um dos objectivos do encontro internacional de biologia subterrânea que aconteceu a 22 de Agosto no Centro de Interpretação Subterrâneo da Gruta Algar do Pena (CISGAP), no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros (PNSAC).

Mais de uma centena de cientistas, oriundos de todo o mundo, assim como representantes das autarquias locais e do Instituto Nacional de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), desceram à maior sala subterrânea conhecida em Portugal, com 125.000 m3 de volume, e ouviram as explicações da investigadora Ana Sofia Reboleira, professora associada da Universidade de Copenhaga, no Museu de História Natural da Dinamarca, e responsável pela descoberta de mais de 45 novas espécies de fauna cavernícola em diversas grutas nacionais e internacionais, uma delas o escaravelho Trechos gamae descoberto em 2007 no Algar do Pena.

O encontro de cientistas em Alcanede decorreu no âmbito da 24.ª Conferência Internacional de Biologia Subterrânea, que aconteceu entre 20 e 24 de Agosto, em Aveiro, e que incluiu saídas de campo a algumas das mais emblemáticas grutas cársicas do país.

Um evento importante para a região

Além do entusiasmo dos cientistas e biólogos ali reunidos, a opinião de que se trata de um evento muito importante para a região é comum aos autarcas que marcaram presença. De acordo com Jorge Vala, presidente da Câmara de Porto de Mós, “todo o território do maciço calcário estremenho fica muito valorizado pelo facto de ter uma estrutura com esta dimensão”.

Hugo Santarém, vereador da Câmara de Alcanena, refere que “é muito importante que o nosso território, com muito por explorar, consiga atrair estes investigadores que depois trazem também o reconhecimento público”. Jorge Rodrigues, destaca que este ponto de interesse geológico está referenciado em todos os guias da Câmara de Santarém e no próprio site da autarquia. O vereador da Câmara de Santarém revelou que o município está, neste momento, em conjunto com um grupo de trabalho, a desenvolver um guia das rotas do cársico, para divulgar estes espaços.

Algar não é para turismo de massas

No ano passado a gruta foi visitada por cerca de 3.500 pessoas. De acordo com Rui Pombo, do ICNF, instituto que tutela o CISGAP, esta não é uma gruta comercial, o seu propósito não é o turismo de massas, mas sim o turismo sustentável, a conservação e a investigação e é nesse sentido que ela é gerida. As actividades que decorrem no espaço durante o ano são maioritariamente com agrupamentos de escolas e com grupos de investigadores mais ou menos organizados que visitam o espaço mediante uma marcação prévia.

A investigadora Ana Sofia Reboleira partilha da mesma opinião e acrescenta que só assim se consegue uma experiência mais personalizada, baseada numa informação correcta e com uma perspectiva de educação ambiental e de aprendizagem que é muito difícil de obter concentrada num só local, como acontece no Algar do Pena.