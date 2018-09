La Tomatina à portuguesa em Almeirim a 1 de Setembro

Todos à Tomatada vai disponibilizar vinte toneladas de tomate aos participantes

“La Tomatina”, a guerra dos tomates que acontece em finais de Agosto em Espanha, vai ter uma versão portuguesa, que vai acontecer em Almeirim, na tarde de 1 de Setembro, junto à Circular Urbana, entre a Estrada Velha dos Paços e a Estrada Vale Barrocas. Todos à Tomatada já tem reservadas 20 toneladas de tomates para utilizar e conta proporcionar duas horas de euforia, descompressão e risada entre os combatentes.

O presidente da Associação 20kms de Almeirim, organizadora do evento, refere que a ideia é também promover e divulgar a importância que o sector da agricultura, nomeadamente a transformação do tomate para indústria, tem para a economia do concelho de Almeirim. A organização garante que o tomate utilizado neste evento, embora produzido para a indústria transformadora, é considerado matéria excedentária e de reduzido valor comercial.

“Cada quilo de tomate utilizado no evento tem um custo de seis cêntimos”, diz Domingos Martins, que já tem um destino para o tomate utilizado no evento. “Temos um acordo com um produtor de animais que depois da iniciativa vai recolher todo o tomate para dar ao gado consumir. É como fazem as fábricas quando o tomate não é utilizado, portanto não vai haver desperdício”, garante. Os participantes podem usufruir do VI Festival da Sopa da Pedra e do Petisco, onde poderão degustar, para além da Sopa de Pedra e Caralhotas (pão tradicional), outros produtos e petiscos tradicionais da região.

A organização aconselha a que sejam utilizados calças ou calções (a t-shirt será a fornecida pela organização) velhos, sapatos confortáveis, com bom apoio, para que possa aguentar e manter os seus pés a salvo de choques ou contusões. Aconselha-se não usar chinelos. Sugere-se o uso de óculos de protecção, pois o sumo de tomate nos olhos pode tornar-se um pouco incomodativo. Se pretender utilizar máquina fotográfica, certifique-se que a mesma está devidamente protegida. Haverá tomates por todo o lado!