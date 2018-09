Mico da Câmara Pereira encerrou Noites do Pelourinho em Alverca

A convidada especial, Marta Rosa, revelou-se como instrumentista

Mico da Câmara Pereira subiu ao palco na sexta feira, 24 de Agosto, para encerrar a edição do festival “Noites no Largo do Pelourinho”, no Largo João Mantas, em Alverca, acompanhado por Manu Teixeira na percussão, Diogo Sotto-Mayor ao piano e Luís Petisca na guitarra portuguesa.

Com o espectáculo sensivelmente a meio, o artista chamou ao palco Marta Rosa. A reconhecida fadista e cantora lírica, muito acarinhada pelo público e presença regular nas noites do pelourinho, apresentou-se de forma inédita como intérprete de viola de fado.

A organização a cargo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e da Companhia Cegada, que conta também com o apoio do Governo de Portugal através da Direcção-Geral das Artes, estima que mais de mil e duzentas pessoas estiveram presentes no espectáculo, que terminou cerimonialmente com intervenções dos representantes da Câmara Municipal e da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. Este festival que assinala, de ano para ano, um continuado crescimento de artistas e público conta com a parceria de O MIRANTE desde a sua primeira edição em 2013.