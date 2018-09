Museu Metalúrgica Duarte Ferreira bate recorde de visitantes

Durante o mês de Julho de 2018 o Museu Metalúrgica Duarte Ferreira (MDF), no Tramagal, recebeu 2516 visitantes, praticamente o mesmo número total de visitantes que tinha sido registado desde a sua inauguração, a 1 de Maio de 2017.

A contribuir para o interesse crescente pelo espaço museológico esteve a atribuição do prémio de Melhor Museu 2018. Distinção da Associação Portuguesa de Museologia, entregue pelas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Maria do Céu Albuquerque, presidente da Câmara de Abrantes, em Maio último.

O Museu, instalado nos antigos escritórios da MDF, conta com espaços de exposição e documentais de uma das principais empresas metalúrgicas e uma das maiores unidades industriais do país. O museu é também o guardião da memória do pioneiro da metalomecânica em Portugal, Eduardo Duarte Ferreira (1856-1948).