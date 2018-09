Nova hasta pública para concessionar edifício da Barragem de Magos

A Câmara de Salvaterra de Salvaterra de Magos vai avançar com uma nova hasta pública para concessionar o direito de exploração do edifício da Barragem de Magos, localizado na Várzea Fresca. A decisão foi aprovada por unanimidade em sessão camarária depois de a anterior hasta pública não ter tido interessados.

Pelo facto de não terem aparecido interessados, o executivo municipal decidiu alargar o leque de actividade para o direito de exploração. “Desta vez não vamos colocar que a exploração é para restaurante. Vamos colocar que é um edifício com esplanada para exploração. Pode ser um restaurante, café ou bar. Os interessados podem escolher o que mais lhes convier”, explicou o presidente do município, Hélder Esménio.

Também a renda mensal passa de 200 euros para 100 euros e diminui o volume de obra. A Câmara de Salvaterra de Magos fica responsável por pintar o edifício da Barragem de Magos. A hasta pública vai também ter um prazo mais alargado, desta vez por um período de 30 dias úteis. O objectivo é dar mais tempo para divulgar e promover a hasta pública.

Podem concorrer todas as entidades individuais e colectivas que se proponham prestar um serviço de qualidade e que disponham de competências e meios para a exploração do mesmo. Os critérios de adjudicação da concessão têm por base a qualidade da proposta em análise, onde se incluem nomeadamente a experiência no ramo profissional em causa e as actividades/eventos lúdicos, culturais e desportivos a realizar; e o preço da proposta.