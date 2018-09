Recolha de sangue em Asseiceira no dia 1 de Setembro

No sábado, 1 de Setembro, realiza-se uma recolha de sangue nas instalações da ACRD (Associação Cultural Recreativa Desportiva) de Asseiceira, entre as 09h00 às 13h00. A iniciativa é da Liga dos Amigos dos Bombeiros de Tomar e a recolha é feita por elementos do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.