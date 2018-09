VFX no Conselho do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais

O município de Vila Franca de Xira, através do seu presidente, Alberto Mesquita, vai integrar o Conselho Consultivo do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, informou a câmara na última semana em comunicado. O convite foi endereçado pela reitora do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Maria de Lurdes Rodrigues.

A missão deste instituto é contribuir para a promoção da qualidade nos processos de concepção, concretização, avaliação e regulação das políticas públicas e de intervenção social através sobretudo de cursos de formação pós-graduada e de actividades de formação ao longo da vida. Alberto Mesquita considera ser “uma honra e um gosto” poder cooperar com o ISCTE. Vila Franca de Xira junta-se assim a outros municípios que já integram este instituto, como Lisboa, Cascais e Setúbal.