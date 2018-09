Vila Franca de Xira põe em tribunal construtor da Urbanização da Flamenga

Autarquia vai concluir algumas infra-estruturas para que moradores não continuem prejudicados. Urbanização da Flamenga em Vialonga é uma das maiores da freguesia onde residem mais de duas centenas de famílias.

A Câmara de Vila Franca de Xira vai agir em tribunal contra o construtor da urbanização da Flamenga em Vialonga, uma das maiores da freguesia, para poder ser ressarcida da concretização de infraestruturas públicas que estão em falta. A informação foi avançada pelo presidente do município, Alberto Mesquita.

O executivo municipal já aprovara, por unanimidade, o accionamento das garantias bancárias da urbanização para concluir os trabalhos, mas um conjunto de problemas processuais em torno do fundo imobiliário que agora gere as garantias bancárias tem atrasado o processo. Enquanto isso não avança, a câmara diz que não vai deixar os moradores sem resposta e que se vai substituir ao construtor para concluir algumas obras em falta e que depois agirá em tribunal para ser ressarcida desses custos.

Uma das obras mais reclamadas pelos moradores é a pavimentação final das ruas dentro da urbanização, já que a maioria dos arruamentos está apenas com uma pequena camada de desgaste de alcatrão, desnivelada, com buracos e irregularidades. O alcatrão existente é demasiado fino e quebradiço e as tampas de esgoto estão acima do nível da estrada, obrigando os condutores a ziguezaguear pelo espaço. “As negociações que temos levado a cabo com o fundo imobiliário que gere a urbanização no sentido das ruas serem concluídas não têm chegado a bom porto”, refere o autarca.

A situação arrasta-se há quase dez anos, afiançam alguns moradores daquela urbanização, que se queixam também da falta de pintura de algumas passadeiras e delimitação de lugares de estacionamento, bem como a colocação de mais mobiliário urbano, como papeleiras e bancos. O presidente do município nota, no entanto, que “muito já se fez” na melhoria dos espaços públicos daquela urbanização, nomeadamente nas zonas verdes e na reparação de algumas recargas do piso. Recentemente foi também concluído e colocado ao dispor dos residentes o parque urbano da Flamenga.