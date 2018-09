Frederico Silva

Director Comercial - Mediação Imobiliária OME, 40 anos, Ourém

Gosta de grandes reuniões familiares?

Claro que gosto de grandes reuniões familiares. Sempre fui habituado a elas desde criança. Aniversários, Páscoa, Natal, todas as datas importantes são comemoradas em família.

Qual o melhor presente que já recebeu? E o mais divertido?

O melhor presente que recebi na minha vida foram os meus filhos. O presente mais divertido... são sempre os convívios passados em família.

Custa-lhe levantar de manhã para trabalhar?

Nunca me custa levantar para ir trabalhar. Tenho gosto no meu trabalho e faço-o com prazer.

Existe algum animal que gostasse de ter e não pode?

Adoro animais mas seria cruel ter qualquer animal e não ter tempo para cuidar dele, por isso, infelizmente, não tenho qualquer animal.

Ler jornais é saber mais?

Depende do jornal. Não gosto de notícias sensacionalistas.

Qual a sua actividade preferida?

A minha actividade preferida é o jet ski. As motos de água são uma grande paixão.

Que profissão gostaria de ter?

Não me vejo a ter outra profissão para além de director comercial numa agência imobiliária. Como já disse, tenho muito gosto naquilo que faço.

Gostaria de viver numa cidade sem semáforos nem sinais de trânsito?

Não preciso de mudar de cidade porque neste momento já vivo em Ourém que, em termos de trânsito, é bastante calma. Vivi em Lisboa antes de vir para cá e, para mim, Ourém já é uma via rápida.

Gosta de caracóis?

No Verão, com uma cerveja, sabem muito bem. E também gosto de berbigão.

Era capaz de se tornar vegetariano?

Nunca, ou muito dificilmente.

Vale a pena ir votar? Porquê?

Vale sempre a pena irmos votar. Ao votarmos mostramos interesse no nosso país. A abstenção não é uma solução.

Costuma gastar dinheiro com o futebol?

Raramente gasto dinheiro com futebol mas confesso que vou ao estádio ver jogos do meu Benfica uma a duas vezes por ano. Não me considero fanático e até sou contra o fanatismo no futebol.

Conseguia viver sem telemóvel?

Já consegui mas neste momento não conseguiria.

Estamos na era do digital, acha que facilita a vida das pessoas o facto de estarmos “sempre ligados e contactáveis”?

Agiliza a vida das pessoas desde que os meios sejam bem utilizados.

Se pudesse ter um super poder qual escolheria?

O super poder que escolheria seria poder cuidar dos meus filhos, protegê-los e cuidar deles em todas as circunstâncias para que nada de mal lhes acontecesse.

Nas férias prefere praia, campo ou neve?

Prefiro praia, sempre com a família. Gosto de fazer jet ski e de estar na esplanada à beira-mar.

Já visitou alguma praia fluvial da região?

Já visitei algumas praias fluviais da região: Agroal - Ourém, Lago Azul – Ferreira do Zêzere, Cardigos – Mação, Castelo de Bode – Tomar / Abrantes, Valada – Cartaxo, etc...

Costuma assistir a concertos de Verão?

Infelizmente não. Não tenho tempo para tudo e os concertos ficam de fora.

Qual é o seu truque para manter a calma perante um imprevisto?

A experiência de vida é uma grande aliada para conseguirmos manter a calma perante os imprevistos da vida. Torna-nos mais maduros e faz com que saibamos lidar com as situações mais complicadas.

Qual foi a melhor viagem, ou passeio, que fez até hoje?

Felizmente tenho várias viagens que realizei e das quais gostei muito. Mas destaco as viagens que fiz a Cuba e à Tailândia.