Ser contra e dar pareceres a favor...

As presidentes das câmaras municipais de Abrantes e Tomar, as socialistas Maria do Céu Albuquerque e Anabela Freitas, respectivamente, aprovaram mais uma vez pareceres positivos sobre a rearborização com eucaliptos de áreas florestais dos seus concelhos. O mais curioso é terem confessado publicamente que não gostam muito daquelas árvores e que os pareceres positivos são dados porque a palavra final cabe sempre ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). Ou seja, tendo em conta que os pareceres não são vinculativos, ao contrário do que tem defendido a Associação Nacional de Municípios Portugueses, as autarcas poderiam afirmar a sua posição política contra os eucaliptos, dando pareceres negativos nos casos em que efectivamente achassem que o deveriam fazer, situação que acontece em vários municípios do país. Como não o fazem, vá-se lá saber porquê, o que ficará registado como posição oficial é que foram a favor dos belos eucaliptos que, como é sabido, ocupam 23% da área florestal portuguesa, tendo já ultrapassado os pinheiros e os sobreiros.