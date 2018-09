Dirigentes da CAP vão ter aulas de organização na Agroglobal.

A Agroglobal, que se realiza em Valada do Ribatejo nos dias 5, 6 e 7 de Setembro, é o maior certame agrícola do país e uma das maiores feiras da Europa. 370 expositores e um programa de actividades que ao longo de três dias deve deixar os olhos em bico aos dirigentes do CNEMA. Nas barbas da CAP, que organiza a Feira Nacional da Agricultura como se de uma seara de milho se tratasse, um agricultor, sozinho e sem peneiras, montou em meia dúzia de anos uma organização que prova à sociedade a incompetência e o desprezo da CAP na gestão da Feira do Ribatejo e dos seus pergaminhos. Santarém não tem massa cinzenta para combater a ditadura do proletariado dos dirigentes da CAP. E ajuda muito o PS de Rui Barreiro ser unha com carne com esta gente. Eles vieram para ficar e dificilmente vão deixar que mexam nos seus interesses instalados. Mas, pelo menos uma vez de dois em dois anos, há um agricultor que ridiculariza a CAP, os políticos amigos e os seus anafados dirigentes.