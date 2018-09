A equipa de futebol feminino do União de Almeirim

A equipa de futebol feminino do União de Almeirim continua a preparar a próxima época e participou no torneio de A-dos-Francos para realizar mais dois jogos de pré-época. Frente a duas equipas da 1ª Liga Nacional, A-dos-Francos e Ouriense, as ribatejanas saíram derrotadas mas continuaram a ganhar experiência e traquejo que poderão ser muito úteis num futuro próximo.