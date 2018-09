António Pardelhas continua a dirigir Vitória Clube de Santarém

Clube vai ter 16 equipas de futsal em competição na época que agora começa

António Pardelhas foi reconduzido na presidência do Vitória Clube de Santarém nas eleições que decorreram durante a assembleia-geral do clube no dia 26 de Agosto. Este novo mandato vai prolongar-se até 2020 e o presidente é acompanhado na direcção do clube pela vice-presidente Carla Paulino, o secretário Sérgio Fernandes e o tesoureiro Rui Paulo. Bem como pelos directores Carlos Rodrigues, José Figueiredo, Gonçalo Ferreira, Maria Ouro e João Pimenta.

A mesa da assembleia-geral é liderada por Gonçalo Pereira, que tem como vice-presidente Carlos Oliveira e como secretários Graça Duarte e Nuno Coelho. Quanto ao conselho fiscal, tem como presidente Isabel Leão e como vice-presidente Carina Ribeiro. Andreia Neves e Telmo Delgado assumem função de secretário.

Na presidência de António Pardelhas o clube alcançou o estatuto de terceiro maior do país em número de atletas de futsal. “Desenvolver um trabalho de qualidade para assegurar condições ainda melhores aos jovens vitorianos e continuar a enaltecer o Desporto de Santarém” é o compromisso dos novos órgãos sociais.

Nova época já arrancou

Os trabalhos de preparação da nova época das 16 equipas de futsal que o Vitória de Santarém vai ter em competição arrancaram na segunda-feira, 3 de Setembro. Os interessados em praticar a modalidade podem solicitar informações detalhadas através dos seguintes contactos: telefone 919134378, e-mail vitoriacs@gmail.com ou as páginas oficiais do clube no Facebook (www.facebook.com/vitoria.clubedesantarem) e no Instagram (www.instagram.com/vitoriacsantarem).