Centro de Marcha e Corrida de Alcanena inicia nova época

O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Alcanena vai iniciar mais uma temporada desportiva no dia 17 de Setembro. Os treinos decorrem todas as segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 18h00 e as 19h30, no Estádio Municipal Joaquim Maria Batista. Esta é a quinta época de um projecto que visa fomentar a prática desportiva, seja a caminhar ou a correr. Para mais informações contactar o serviço de Desporto e Tempos Livres da Câmara de Alcanena através do telefone 249 889 010 ou do email desporto@cm-alcanena.pt.