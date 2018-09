José Pedro Vieira em quarto lugar no Campeonato da Europa de Triatlo

José Pedro Vieira ficou em quarto lugar no Campeonato da Europa de Triatlo que decorreu em Loutraki, na Grécia, no dia 1 de Setembro, ao serviço da Selecção Nacional de Triatlo em Youth (atletas cadetes e juvenis de segundo ano). No domingo, 2 de Setembro, o atleta do Clube de Natação de Torres Novas integrou a equipa de estafetas mistas que conquistou para Portugal a medalha de bronze.

Afonso do Canto foi outro atleta do Clube de Natação de Torres Novas presente nesta competição a representar a Selecção Nacional de Triatlo. Com um quarto lugar obtido na sua semifinal de quinta-feira, 30 de Agosto, Afonso do Canto também realizou na final um bom segmento de natação e conseguiu integrar o primeiro grupo de ciclismo, o que lhe permitiu terminar este Campeonato da Europa de Triatlo no 17º lugar.

O técnico Paulo Antunes salientou que estes resultados foram obtidos dentro de um elevado índice de competitividade, tendo em conta as duas provas em distância super-print realizadas com um intervalo de um dia e em horário com temperaturas a rondar os 35 graus.

Triatleta da Carregueira vence Final B

O triatleta da Carregueira, João Rafael Protásio, venceu na manhã de sábado, 1 de Setembro, a Final B do Campeonato da Europa Youth que decorreu na cidade de Loutraki, na Grécia. Ficando privado da final A por um erro de transição na eliminatória de quinta-feira, o vice-campeão nacional de corta-mato e de 3.000 metros demonstrou assim o seu valor. O atleta do concelho da Chamusca representa a equipa do Sport Lisboa e Benfica - Escola de Triatlo, sediada no Entroncamento.