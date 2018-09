Mais uma medalha para Inês Henriques

Atleta de Rio Maior foi condecorada na segunda-feira pelo Presidente da República.

A campeã da Europa dos 50km Marcha, Inês Henriques, foi na segunda-feira, 3 de Setembro, condecorada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com a Grande-Oficial da Ordem do Mérito, numa cerimónia em que também Nelson Évora, campeão europeu de triplo salto, recebeu a Grã-Cruz da Ordem do Mérito.

No momento da distinção, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu o triplista e a marchadora de Rio Maior como “vencedores” e “exemplos de excelência nacional”. “Nelson Évora e Inês Henriques têm em comum talento, determinação, capacidade de luta, resistência física e psíquica e espírito de reinvenção ilimitados. Para eles não há fronteiras inultrapassáveis, nem desafios invencíveis”, realçou o Presidente da República.

Após receber a distinção, Inês Henriques, campeã mundial e europeia dos 50 km marcha, confessou-se “orgulhosa e recompensada pelos 26 anos de trabalho” e destacou a luta que tem levado a cabo em nome das mulheres para que esta prova passasse a constar nas grandes competições internacionais.

“Este reconhecimento é muito especial porque os 50 km marcha foram a oportunidade que eu e o meu treinador agarrámos para fazer algo de diferente e histórico. Conseguimos mudar mentalidades e mostrar que nós mulheres conseguimos fazer a prova com qualidade”, referiu a marchadora do Clube de Natação de Rio Maior.

Depois de ter levado a que esta prova constasse nos Mundiais e Europeus de atletismo, a marchadora já aponta aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. “Óbvio que quero lutar para estar nos Jogos Olímpicos e lutar por uma medalha. Sei que a tarefa vai ser cada vez mais difícil, mas estou a preparar a minha equipa para poder dar a resposta da melhor forma”, finalizou Inês Henriques.

Inês lidera ranking mundial feminino

Inês Henriques lidera o ‘ranking’ mundial feminino da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), fruto das conquistas rubricadas na presente temporada, revelam as tabelas publicadas segunda-feira.

A atleta portuguesa lidera com um total de 1.459 pontos na classificação geral (todas as disciplinas), mais sete pontos do que a queniana Beatrice Chepkoech, que recentemente bateu o recorde mundial dos 3000 metros obstáculos.