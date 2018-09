Nadadora de Rio Maior brilha no Algarve

Beatriz Carvalho, do Clube de Natação de Rio Maior, venceu as cinco provas em que participou no 26.º Circuito de Mar do Algarve, conquistando a competição na sua categoria etária (AA 14-15). O circuito decorreu entre 29 de Julho e 26 de Agosto e a jovem somou êxitos nas praias algarvias de Armação de Pêra, Lagoa, Altura, Alvor e Albufeira. Conseguiu ainda o quinto lugar a nível absoluto no circuito que contou com mais de 700 atletas em prova.