Piloto de Almeirim vence Troféu Yamaha 2018

O piloto de Almeirim João Duarte venceu no sábado, 1 de Setembro, a 20ª corrida do Troféu Yamaha 2018 e sagrou-se campeão na classe Yz250f. Na prova, disputada na Nazaré, o jovem piloto de 16 anos arrancou na terceira posição da grelha de partida mas teve um prova bastante atribulada.

“A meio da corrida furei a roda de trás e fiquei sem travão de trás, só podia travar com o travão da frente. Quando faltavam apenas quatro voltas para o final da corrida tive uma queda e a maneta do travão da frente foi para baixo e isso fez com que andasse sem travões até ao final da corrida e o piloto Luís Carreira, que vinha na segunda posição, foi novamente para a liderança e eu não conseguia fazer mais nada para ser campeão. Quando ia na recta final vi o Luís Carreira que estava na liderança mas estava parado e assim consegui vencer a corrida”, conta.

Foi o primeiro ano que o jovem piloto de Almeirim participou neste campeonato e o gosto pelas motas foi-lhe passado pelo pai, que também se chama João Duarte, que sonhou ser piloto profissional mas nunca teve essa oportunidade. “Ofereci-lhe a primeira mota quando ele tinha quatro anos e a partir daí nunca mais parou de andar de mota”, conta o pai que faz tudo para manter esta paixão dos dois.