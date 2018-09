Trail de homenagem a Rui Pacheco na Granja

A Sociedade Recreativa da Granja, em Vialonga, organiza no domingo, 9 de Setembro, o trail guiado “Rui Pacheco”. O percurso tem início às 9h00 e todos os participantes terão direito a uma t-shirt com a foto do atleta e a abastecimento de alimentos sólidos e de líquidos. A participação no trail é feita mediante inscrição através do email srgranja1929@gmail.com.

Rui Pacheco, de 41 anos, atleta da Sociedade Recreativa da Granja, morreu na sequência de um acidente rodoviário na manhã de 25 de Março de 2018, à saída da Ponte Vasco da Gama, em direcção ao Montijo. A sua namorada, Vanessa Sousa, de 38 anos, que seguia na mesma viatura, ficou gravemente ferida mas entretanto já recuperou e vai estar presente na prova de domingo.