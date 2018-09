Vilafranquense vence Mação e sobe ao terceiro lugar

O Vilafranquense deslocou-se ao Campo Municipal Agostinho Carreira e venceu por 2-1 a Associação Desportiva de Mação, na quarta jornada do Campeonato de Portugal em futebol. O FC Alverca voltou a perder, desta vez com o FC Oliveira do Hospital por 2-1. O CD Fátima não foi além de um empate a zero em casa com o Anadia FC.

A tabela classificativa é liderada pelo Sintrense SAD com 12 pontos seguido do Anadia (10 pontos); Vilafranquense (9 pontos); União de Leiria (9 pontos); Benfica Castelo Branco (7 pontos); Torreense Futebol SAD (7 pontos); FC Oliveira do Hospital (7 pontos); Sertanense FC (6 pontos); AD Nogueirense (6 pontos); CD Fátima (5 pontos); Caldas SC (5 pontos); CD Alcains (4 pontos); Sportivo Loures (3 pontos); AD Mação (3 pontos); CF Santa Iria (1 ponto); FC Alverca (1 ponto); GD Peniche (1 ponto); ARC Oleiros (1 ponto).