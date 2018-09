Volta a Portugal do Futuro passa pela região

A última etapa termina em Santarém e passa pelos concelhos de Alpiarça, Almeirim, Salvaterra de Magos, Benavente, Azambuja e Cartaxo.

O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, recebe de 7 a 9 de Setembro mais uma edição do Festival Bike Portugal – Festival Internacional da Bicicleta, Equipamentos e Acessórios e Salão de Ciclismo Profissional. O certame recebe no domingo a derradeira jornada da Volta a Portugal do Futuro em bicicleta.

A 6ª e última etapa tem início em Santarém no CNEMA e termina no mesmo sítio passando pelos concelhos de Alpiarça, Almeirim (Meta Volante no Jardim da República), Salvaterra de Magos, Benavente, Azambuja e Cartaxo (Meta Volante junto ao Centro Cultural).

Realizada desde 1992, a Volta a Portugal do Futuro, promovida pela Federação Portuguesa de Ciclismo, é uma competição destinada à categoria sub23. Este ano, a 26ª edição decorre entre 5 e 9 de Setembro. De Águeda ao Festival Bike, em Santarém, onde vai terminar a prova serão percorridos 613 quilómetros divididos por seis etapas.