Agrocluster do Ribatejo com novo projecto para internacionalização da agroindústria

ExportAgro vai começar em Outubro e tem a duração de dois anos. O Agrocluster do Ribatejo viu aprovada mais uma candidatura a fundos comunitários para promover, até 2020, um conjunto de acções que visam a internacionalização das empresas ligadas ao sector agroindustrial.

Carlos Lopes de Sousa, presidente do Cluster Agroindustrial do Ribatejo – Agrocluster, disse à agência Lusa que o projecto ExportAgro, agora aprovado, vem juntar-se a um outro que está em curso, o AgriExport 4.0., com um apoio total de 722 mil euros para dar continuidade a acções que têm vindo a ser desenvolvidas para colocação dos produtos alimentares da região no mercado internacional.

“As acções de internacionalização obrigam a insistência e persistência”, afirmou, frisando que o Agrocluster tem vindo a desenvolver um conjunto de acções ao longo dos últimos anos, apostando no conhecimento dos mercados, de forma a encontrar oportunidades para colocação dos produtos da região.

Assim, o ExportAgro, projecto a iniciar em Outubro e com duração de dois anos, permitirá prosseguir o levantamento de oportunidades de negócios internacionais, a recepção de importadores europeus, a realização de mostras promocionais no Luxemburgo e na Áustria e a organização de mais edições do encontro internacional de negócios AgriBusiness.

A partir de Outubro, e até Julho de 2020, está prevista a recepção de um total de 18 importadores e distribuidores alimentares da Europa, do Canadá, do Japão e da Noruega, que virão conhecer a região e as suas empresas, estando agendada para Junho de 2020 a recepção de uma delegação de gestores de produtos de plataformas digitais.

Carlos Sousa afirmou que a aposta na exploração do mercado do comércio electrónico, com a vinda de especialistas na área da oferta na Web, visa permitir aos associados “familiarizarem-se com essa nova e emergente forma de negócio”.

Os projectos permitirão ainda a realização, na região, de mais duas edições do AgriBusiness, encontro internacional de negócios, em Maio de 2019 e em Setembro de 2020, e a realização de acções de promoção (com exposição de produtos e agendamento de reuniões) na Áustria e República Checa em 2019 e na Holanda e no Luxemburgo em 2020, bem como a presença na “PortugalExpo”, a realizar no Luxemburgo de 22 a 24 de Novembro de 2019. Por outro lado, será dada continuidade ao estudo das condicionantes de entrada dos produtos alimentares da região nos mercados da Austrália, Japão, Canadá e Noruega.

O projecto ExportAgro tem como objectivo reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas no domínio da internacionalização e é financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Alentejo.