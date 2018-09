Câmara de Azambuja transfere 710 mil euros para as freguesias

A Câmara Municipal de Azambuja vai transferir 710.479 mil euros para as sete juntas de freguesia do concelho no âmbito dos acordos de execução e contractos interadministrativos, o que representa um aumento de 193 mil euros face ao ano anterior.

É competência obrigatória das juntas de freguesia a limpeza urbana, mobiliário urbano, espaços verdes, escolas e mercados. As freguesias ficam ainda responsáveis pelos parques infantis, recintos desportivos, corte da vegetação, manutenção e limpeza de equipamentos municipais, tasquinhas e manutenção da rede viária municipal. A maior fatia das verbas destina-se à limpeza urbana, escolas e rede viária municipal.

O presidente da câmara, Luís de Sousa (PS), sublinhou que o diálogo com as juntas de freguesia nem sempre foi fácil mas que conseguiram chegar a um consenso que se verte nos actuais acordos de execução e contratos interadministrativos. “As juntas de freguesia têm um papel importante na nossa sociedade”, disse.

O município de Azambuja é composto pela União de Freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de S. Pedro e Maçussa, Aveiras de Baixo, Aveiras de Cima, Alcoentre, Azambuja, Vale do Paraíso e Vila Nova da Rainha.