Quinze países já confirmados no NERSANT Business 2018

Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo decorre de 15 a 17 de Outubro em Tomar

Mais de vinte importadores estrangeiros, oriundos de 15 países, já confirmaram que vão estar no NERSANT Business 2018 - Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo para negociar com as empresas nacionais inscritas no encontro. A iniciativa, promovida pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai decorrer mais uma vez em Tomar entre os dias 15 e 17 de Outubro.

A NERSANT está ainda em contacto com dezenas de empresas estrangeiras com vista a ir ao encontro do perfil empresarial da região, bem como das empresas nacionais que venham a participar. África do Sul, Alemanha, Argélia, Brasil, Bulgária, Holanda, Índia, Lituânia, Marrocos e Polónia são alguns dos países com delegações já inscritas.

Do lado das empresas nacionais, há também já várias empresas inscritas, estando até ao momento representados diversos sectores de actividade que estão a despertar o interesse dos empresários estrangeiros, entre os quais, o comércio de produtos alimentares (azeites; vinagres; charcutaria; queijos; arroz; frutos secos; frutas e vegetais; entre outros,...); bebidas (alcoólicas e não alcoólicas); transportes e logística; construção civil e obras públicas; materiais de construção; energias renováveis/alternativas; novas tecnologias, hardware e software.

O NERSANT Business 2018 vai seguir o modelo habitual, com dois dias de reuniões de negócio e momentos de networking empresarial e um dia para visitas às empresas da região.

Neste momento, a NERSANT continua a promover a iniciativa junto dos mercados externos. Quanto às empresas nacionais, podem continuar a inscrever-se no Encontro Internacional de Negócio, bastando para tal que os interessados consultem a página do evento em business.nersant.pt ou contactem o Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos datic@nersant.pt ou 249 839 500.