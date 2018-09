A Câmara de Santarém

A Câmara de Santarém, em conjunto com a Junta de Freguesia de Alcanhões, organizou a primeira acção de conservação do projecto “Reabilitar Troço a Troço” de Alcanhões no sábado, 1 de Setembro, no troço da Fonte de Santa Marta junto à Casa da Matança. A iniciativa consistiu no corte selectivo dos salgueiros que estavam a obstruir a linha de água com o intuito de manter o trabalho realizado na reabilitação dessa zona em 2016.