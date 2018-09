Agosto que se preze não acaba

Agosto que se preze não acaba sem que centenas de idosos do concelho se juntem na zona desportiva dos Camarinhais, no concelho de Benavente, para o tradicional almoço de convívio, promovido pelo município e pelas juntas de freguesia do concelho. Trata-se de um momento de convívio por excelência em que não faltou também sardinha assada e bailarico. A iniciativa contou com o apoio do Agrupamento 66 dos escoteiros e dos bombeiros do concelho.