Sprintar para...a falência!

A nova ciclovia da Póvoa de Santa Iria, na sua configuração actual, está a ser um problema para moradores e comerciantes. Alberto Mesquita, presidente da câmara, já prometeu ir ao local reunir com os moradores para tentar estudar soluções. A via - onde poucos ciclistas são vistos a dar ao pedal por causa das valentes subidas - já foi responsável por acabar com quase 200 lugares de estacionamento e, a este ritmo, vai acabar também com a clientela dos cafés e quiosques porque ninguém tem espaço para parar o carro. O ciclismo pode fazer bem ao coração mas também pode matar...negócios!