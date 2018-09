Rua Dr. Armando Henrique Reis Vieira – Ourém

Este passeio encontra-se com o aspecto desleixado como a fotografia documenta, na Rua Dr. Armando Henrique Reis Vieira, perto do edifício do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde). Não custava nada limpar o passeio e o terreno contíguo que também tem vegetação muito elevada, o que dá um mau aspecto a quem por ali passa.