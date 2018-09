Nova gerência do MiniPreço pode começar por cortar ervas

O supermercado MiniPreço, no Entroncamento, fechou no fim de Agosto com a indicação que vai mudar de gerência e que poderá reabrir nos primeiros dias de Setembro.

Aquele supermercado fica no freguesia de S. João Baptista, no Entroncamento, e nos últimos anos, para além de concorrer num curto espaço com o Pingo Doce, passou a ter a uns cem metros o Continente da Avenida da Estação e a cerca de um quilómetro o Intermarché, que se instalou no limite sul da cidade, já em terrenos da Barquinha.

Se vier a reabrir, sugiro que comece por limpar o seu espaço exterior na zona de estacionamento e de cargas e descargas, tanto a nível de lixo como de ervas daninhas uma vez que o mesmo já não é limpo há muito tempo e sempre deu um aspecto desmazelado ao estabelecimento.

Joel Bruno Márcia